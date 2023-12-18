رئيس الوزراء العراقي يدلي بصوته في انتخابات مجالس المحافظات

أدلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بصوته اليوم الاثنين مع انطلاق التصويت العام في انتخابات مجالس المحافظات.

ودعا محمد شياع السوداني العراقيين إلى التوجه إلى مراكز الاقتراع و"المشاركة بفعالية" في انتخابات مجالس المحافظات لاختيار المرشحين "الأكثر خبرة والأصلح" لتمثيل محافظاتهم.

وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن نسبة المشاركة بالاقتراع الخاص، بلغت أكثر من 67 %.

المصدر: AP