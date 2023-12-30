قيادي بـ"كتائب القسام".. مقتل أسير محرر مبعد إلى غزة في قصف إسرائيلي على القطاع (صور)

أفاد مراسل RT بأن الأسير المحرر المبعد إلى غزة والقيادي بـ"كتائب القسام" عبد الفتاح أمين معالي، قتل جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنه من مؤسسي "كتائب الـقسام" الجناح العسكري لحركة حماس.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ86 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط كارثة إنسانية وصحية، تزامنا مع التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

وارتفع عدد الضحايا في القطاع إلى 21672 وأكثر من 56165 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 504 جنود في معارك قطاع غزة.

المصدر: RT