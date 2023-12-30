الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو للغارة التي استهدفت منزلا في بنت جبيل

نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو للغارة التي استهدفت منزلا في بنت جبيل جنوب لبنان.

وأعلن حزب الله اللبناني أن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بنت جبيل جنوب لبنان أدت إلى مقتل أحد عناصره، في حين أفادت وسائل إعلام رسمية عن مقتل اثنين من أقاربه معه أيضا، يحملان الجنسية الأسترالية، وأن الحزب رد بإطلاق صواريخ نحو إسرائيل.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، يتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله القصف بشكل يومي عبر الحدود. ويعلن الحزب استهداف نقاط ومواقع عسكرية غالبيتها بصواريخ مضادة للدروع، بينما تؤكد إسرائيل أنها ترد بقصف جوي ومدفعي على بنى تحتية للحزب.

المصدر: RT