الفنان محمد عبده يتبرع بثمن درع ذهبية ثمينة إلى أطفال غزة

أعلن الفنان السعودي محمد عبده عن تبرعه بثمن درع ذهبية مقدمة إليه من هيئة الترفيه، أثناء حفل "اليوبيل الماسي"، إلى أطفال غزة.

وأعلن الفنان السعودي عن ذلك، أثناء تسلمه الدرع الذهبية من رئيس الهيئة العامة للترفيه ورئيس موسم الرياض تركي آل الشيخ.

فيديو | فنان العرب محمد عبده يتبرع بثمن الدرع الذهبي المُهدى له من هيئة الترفيه لحملة خادم الحرمين الشريفين لأهالي غزة#الإخباريةpic.twitter.com/R49Vg01Mws — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 29, 2023

وقال محمد عبده إن "هذه الجائزة ثمينة وفيها الكثير من الذهب، وأحب أن أهديها إلى الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة".

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المصدر: RT + وكالات