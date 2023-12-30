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الفنان محمد عبده يتبرع بثمن درع ذهبية ثمينة إلى أطفال غزة

الثقافة والفن

الفنان محمد عبده يتبرع بثمن درع ذهبية ثمينة إلى أطفال غزة
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أعلن الفنان السعودي محمد عبده عن تبرعه بثمن درع ذهبية مقدمة إليه من هيئة الترفيه، أثناء حفل "اليوبيل الماسي"، إلى أطفال غزة.

وأعلن الفنان السعودي عن ذلك، أثناء تسلمه الدرع الذهبية من رئيس الهيئة العامة للترفيه ورئيس موسم الرياض تركي آل الشيخ.

وقال محمد عبده إن "هذه الجائزة ثمينة وفيها الكثير من الذهب، وأحب أن أهديها إلى الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة".

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المصدر: RT + وكالات

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