"كلنا معكم" .. كاظم الساهر يوجه رسالة إلى أهالي غزة

نشر الفنان العراقي كاظم الساهر، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، مقطع فيديو أعرب من خلاله عن حزنه بشأن "الأحداث الدامية" في غزة.

وفي بداية الفيديو، قال "قيصر الأغنية العربية": "القلب حزين ومحبط لما نشاهده من هذه الأحداث الدامية وللأسف يدفع ثمنها فقط الأبرياء".

وبدا الساهر بملامح حزينة خلال الفيديو، وأضاف: "كلنا معكم، والكل يحاول فعل أي شيء من أجلكم، نحن نحبكم إخوتنا في غزة وقلوبنا معكم .. أتمنى أن ينتهي هذا المشهد وأتمنى أن يعم السلام والأمل. دمتم بخير. محبتي دائما".

وأشاد عدد كبير من المتابعين بالموقف المؤيد للفنان العراقي لغزة وفلسطين، حيث أنه أعلن في وقت سابق من بداية القصف الإسرائيلي على غزة، عن إلغاء حفلاته، ونشر عبر حسابه على "إنستغرام": لا احتفال تحت القصف. نعتذر عن عدم إقامة الحفلات في موعدها تضامنا مع أبناء فلسطين".

مضيفا: "بسبب الظروف المأسوية في غزة، نضطر آسفين لتأجيل حفلي قطر وعمان إلى أجل غير مسمى. وسيتم إعادة ثمن البطاقات المباعة في أقرب وقت ممكن. ولا يسعنا في هذه الظروف إلا التضرع لله تعالى أن يخفف معاناة أحبتنا في فلسطين ويمدهم بالصبر والصمود".

ونشر الساهر أيضا صورة له داخل استوديو التسجيل مرفقة بتعليق كشف من خلاله أنه: "أوتينا من الأدوات والإمكانات والصداقات في الشرق والغرب، أقوم بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإنتاج أغنية Hold Your Fire بهدف تسليط الضوء على الكارثة الإنسانية، والدعوة إلى إنهاء الحرب المدمرة. ولقد اخترنا أن تكون باللغة الإنجليزية لإيصال رسالة إلى العالم تدعو لوقف العنف الذي يمارس على المدنيين الأبرياء"

وأشار إلى أنه سيتم التبرع بالجزء الأكبر من عائدات البث لدعم الجهود الإنسانية للأمم المتحدة من خلال منظمات "الأونروا" (وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى)، و"اليونيسف" (منظمة الأمم المتحدة للطفولة)، وبرنامج الأغذية العالمي.

المصدر: RT