 
مباشر

"كتائب القسام" تنشر مشاهد لتدمير آليات إسرائيلية على محاور خان يونس في غزة (فيديو)

أخبار العالم

Globallookpress Naaman Omar
قطاع غزة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wp9j

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من تدمير آليات إسرائيلية في محاور مدينة خان يونس في قطاع غزة.

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بيان لها عن استهداف 8 دبابات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105".

وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ85 في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، فيما يتزايد منسوب التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا