"كتائب القسام" تنشر مشاهد لتدمير آليات إسرائيلية على محاور خان يونس في غزة (فيديو)

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من تدمير آليات إسرائيلية في محاور مدينة خان يونس في قطاع غزة.

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بيان لها عن استهداف 8 دبابات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105".

وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ85 في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، فيما يتزايد منسوب التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

المصدر: RT