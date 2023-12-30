"كتائب القسام" تعلن استهداف 8 دبابات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105"

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، في بيان لها عن استهداف 8 دبابات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105".

وجاء في البيان: "كتائب القسام تستهدف 8 دبابات صهيونية بقذائف "الياسين 105" في حي التفاح والدرج بمدينة غزة".

وأضاف: "تمكن مجاهدو القسام من تفجير منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بالعبوات الناسفة وأوقعوهم بين قتيل وجريح بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

وتابع: "كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية من نوع ميركفاه بقذيفة "الياسين 105" في منطقة خزاعة شرق مدينة خانيونس، كما تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة متحصنة داخل مبنى في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة بقذيفة "TBG" المضادة للتحصينات".

وختم البيان: "تمكن مجاهدو القسام من قنص جندي صهيوني بسلاح قنص من العيار الثقيل "M99" في منطقة الشيخ عجلين بمدينة غزة، وتدك كتائب القسام تجمعات جنود وآليات العدو شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ85 في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، فيما يتزايد منسوب التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

المصدر: RT