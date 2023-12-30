نتنياهو: مجلس الأمن القومي الإسرائيلي عقد 8 اجتماعات لمناقشة "اليوم التالي" للحرب

أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن مجلس الأمن القومي عقد 8 اجتماعات لمناقشة "اليوم التالي" للحرب.

وصرح نتنياهو "فيما يتعلق بـ"اليوم التالي" للحرب يجب أن نقضي على حماس أولا".

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وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أنه يجب أن تحكم غزة إدارة محلية لا "فتح ستان" ولا "حماس ستان".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية قد قالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي قرر في اللحظة الأخيرة عدم مناقشة "اليوم التالي" من الحرب في مجلس وزراء الحرب.

ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن إلغاء نتنياهو بحث ما بعد الحرب في مجلس وزراء الحرب جاء بسبب ضغوط شركاء في الائتلاف.

وذكرت القناة "12" الإسرائيلية حينها أن مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي سيناقش اليوم للمرة الأولى مسألة اليوم التالي في غزة بعد الحرب.

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وانتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير الخطوة، مشددا على أن مجلس وزراء الحرب مفوض لإدارة العملية العسكرية وليس لمناقشة سياسة اليوم التالي.

وأوضح إيتمار بن غفير أن "مناقشة ما بعد الحرب من مهام مجلس الوزراء المصغر وليس مجلس الحرب مع بيني غانتس".

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ85 حيث تستمر الاشتباكات في ظل قصف إسرائيلي مكثف لمدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط كارثة إنسانية وصحية، تزامنا مع التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

وارتفع عدد الضحايا في القطاع إلى 21672 ألف وأكثر من 56165 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 504 جنود في معارك قطاع غزة.

المصدر: RT + وسائل إعلام فرنسية