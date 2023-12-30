"حماس" تندّد ببيع واشنطن ذخائر لإسرائيل

ندّدت حركة "حماس" الفلسطينية السبت ببيع الولايات المتحدة ذخائر ومعدات عسكرية بقيمة 147.5 مليون دولار إلى إسرائيل.

واعتبرت "حماس" في بيان أن "تزويد الإدارة الأمريكية للاحتلال مجددا بقذائف مدفعية مشاركة فعلية في حرب الإبادة التي يشنها ضد الأطفال والمدنيين العزّل في غزة".

وأضاف البيان "إن إقرار الإدارة الأمريكية بيع ذخائر مدفعية من العيار الثقيل لكيان الاحتلال الصهيوني في ظل حرب الإبادة التي يشنها جيشه الإرهابي على المدنيين في قطاع غزة تأكيد فعلي على الرعاية الكاملة لهذه الحرب الإجرامية، وتبنّي إدارة بايدن ودعمها لكافة المجازر والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال من قتل للأطفال والمدنيين وتهجير قسري للسكان وتدمير لكل مظاهر الحياة المدنية في قطاع غزة".

وأعلنت الإدارة الأمريكية الجمعة أنها وافقت "بشكل طارئ"، من دون المرور بالكونغرس، على بيع ذخائر مدفعية من مخزون الجيش الأمريكي لإسرائيل تتضمن قذائف من عيار 155 ملم ومعدات أخرى.

المصدر: AFP