الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل رائد بكتيبة الهندسة من لواء جولاني وقائد فريق بدورية جفعاتي في غزة (صور)

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم السبت مقتل ضابطين في قطاع غزة أحدهما رائد بكتيبة الهندسة في لواء جولاني والآخر قائد فريق في دورية جفعاتي.

ونشر الجيش الإسرائيلي اسمي الجنديين اللذين لقيا مصرعهما في معارك بقطاع غزة، وهما الرائد قسطنطين سوشكو، مقاتل في كتيبة الهندسة 7086 في لواء جولاني، سقط في معركة وسط قطاع غزة، والنقيب هرئيل إيتاح قائد فريق في دورية جفعاتي، فارق الحياة متأثرا بجراحه بعد إصابته بتاريخ 22 ديسمبر في معركة جنوب قطاع غزة، كما نشر صور الجنود القتلى.

وبمقتل الجنديين يرتفع عدد قتلى جنود وضباط الجيش الإسرائيلي إلى 504 قتيلا.

وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ85 في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، فيما يتزايد منسوب التصعيد على جبهتي لبنان واليمن.

وتجاوز عدد الضحايا في القطاع الـ21 ألف وأكثر من 55 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أكثر من 500 جندي في معارك قطاع غزة.

المصدر: RT