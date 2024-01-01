أبو عبيدة: أمطرنا تل أبيب بوابل من الصواريخ ودمرنا 71 آلية إسرائيلية كليا أو جزئيا خلال 4 أيام

قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس في بيان يوم الاثنين، إن عناصر الكتائب دمرت 71 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا .

وأفاد أبو عبيدة بأن عناصر القسام أكدوا قتل 16 جنديا إسرائيليا وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.

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وذكر الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أنه تم تنفيذ 42 مهمة عسكرية أوقعت عددا من الجنود الإسرائيليين بين قتلى وجرحى.

وصرح بأنه وخلال تلك المهام تم استهداف القوات المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم.

وأشار إلى أنه تم تفخيخ منزلين ونفقين في الجنود الإسرائيليين وتفجير حقل ألغام في آليات وجنود إسرائيل، إضافة لعمليتي قنص واستهداف مروحية في سماء القطاع.

وأوضح أبو عبيدة أن "القسام" أسقطت طائرتي استطلاع واستولت على طائرة درون أخرى.

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وبين أيضا أنهم دكوا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأمطروا مدينة تل أبيب بوابل من صواريخ المقادمة "M90".

هذا، وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ87 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة.

وارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 21822 قتيلا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، وفق حصيلة جديدة أعلنها المكتب الحكومي في غزة يوم الأحد 31 ديسمبر.

وأفاد المكتب الحكومي بأن 56451 شخصا أصيبوا منذ بدء الحرب.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد الضحايا في صفوف ضباطه وجنوده إلى 507.

المصدر: RT