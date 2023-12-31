"كتائب القسام" تطلق رشقة صواريخ نحو تل أبيب وأصوات الانفجارات وصافرات الإنذار تدوي

أفادت مراسلة RT بدوي صافرات الإنذار في تل أبيب ومستوطنة زيكيم في رشقة صاروخية أطلقتها حركة "حماس" الفلسطينية من قطاع غزة هي الأقوى خلال الأيام الأخيرة.

وذكرت مراسلتنا أن عدد الصواريخ بلغ أكثر من 40، وهي الرشقة الصاروخية الأقوى خلال الأيام الأخيرة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية أن ""كتائب القسام" قصفت مدينة تل أبيب وضواحيها بوابل من الصواريخ من طراز "M90" ردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين".

وارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 21822 قتيلا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، وفق حصيلة جديدة أعلنها المكتب الحكومي في غزة يوم الأحد 31 ديسمبر.

وأفاد المكتب الحكومي بأن 56451 شخصا أصيبوا منذ بدء الحرب.

ومع دخول الحرب يومها الـ86 تتواصل الاشتباكات في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة.

المصدر: RT