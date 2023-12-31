وزارة الصحة بغزة تعلن سقوط 150 قتيلا خلال 24 ساعة وارتفاع حصيلة القتلى إلى 21822
Legion-Media
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أعلنت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 150 شهيدا و 286 إصابة خلال 24 ساعة خلت
وأفادت الوزارة بأن "حصيلة الضحايا في اليوم الـ 86 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ارتفعت إلى 21.822 شهيدا و56.451 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي
هذا وتفرض إسرائيل حصارا خانقا على المدنيين في قطاع غزة، وتمنع دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع الذين يعانون من نقص الغذاء والدواء والمياه، في أسوأ كارثة إنسانية يعرفها العصر الحديث، بحسب وصف الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية.
المصدر: RT