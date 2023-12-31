وزارة الصحة بغزة تعلن سقوط 150 قتيلا خلال 24 ساعة وارتفاع حصيلة القتلى إلى 21822   

أعلنت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 150 شهيدا و 286 إصابة خلال 24 ساعة خلت

وأفادت الوزارة بأن "حصيلة الضحايا في اليوم الـ 86 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ارتفعت إلى 21.822 شهيدا و56.451 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي

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هذا وتفرض إسرائيل حصارا خانقا على المدنيين في قطاع غزة، وتمنع دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع الذين يعانون من نقص الغذاء والدواء والمياه، في أسوأ كارثة إنسانية يعرفها العصر الحديث، بحسب وصف الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية.

المصدر: RT