الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في غزة (صورة)

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الاثنين مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة شمال قطاع غزة.

وأعلنت القوات الإسرائيلية أيضا إصابة جندي بجروح خطيرة في معارك جنوبي قطاع غزة.

وأكدت في بيان أنه تم إجلاء المقاتلين للعلاج الطبي في المستشفى وتم إعلام أسرهم.

وأفاد الجيش بأن عدد قتلى الجيش منذ السابع من أكتوبر ارتفع إلى 507.

מצורפת הודעת דובר צה"ל בנושא שמו של חלל צה״ל אשר הודעה נמסרה למשפחתו:https://t.co/tlF2HFnKSp



מצורף קישור לאתר צה"ל, בו מפורסמים ומתעדכנים פרטיהם ותמונותיהם של החללים:https://t.co/gBSQOIk0Wv >> — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 1, 2024

هذا، وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ87 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة، وتزايد التصعيد في المنطقة.

وارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 21822 قتيلا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، وفق حصيلة جديدة أعلنها المكتب الحكومي في غزة يوم الأحد 31 ديسمبر.

وأفاد المكتب الحكومي بأن 56451 شخصا أصيبوا منذ بدء الحرب.

المصدر: RT