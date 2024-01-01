مراسل RT: الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة على أطراف بلدة حولا جنوب لبنان

قال مراسل RT مساء يوم الاثنين إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جوية على أطراف بلدة حولا جنوب لبنان.

وأضاف المراسل أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدات الضهيرة والجبين وطيرحرفا وأطراف بلدة علما الشعب في القطاع الغربي جنوب لبنان.

وذكر في السياق بأن دفعة من الصواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه مستعمرة كريات شمونة شمال إسرائيل.

وأشار إلى أن صاروخا اعتراضيا إسرائيليا انفجر في أجواء ميس الجبل جنوب لبنان.

من جهته قال حزب الله في بيان مساء الاثنين أنه "ودعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 17:55 من مساء يوم الاثنين 1 يناير 2024 تموضعا ‏لجنود إسرائيليين في محيط ثكنة يعرا بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".

هذا، وأفاد المراسل بوجود أنباء عن سقوط 3 قتلى من عناصر حزب الله في غارة نفذها سلاح الجو الإسرائيلي واستهدفت أحد المنازل في بلدة كفركلا القطاع الشرقي جنوب لبنان.

المصدر: RT