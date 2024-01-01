الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف خلية لـ"حزب الله" جنوبي لبنان (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف خلية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان "كانت تستعد لإطلاق طائرات بدون طيار على شمال إسرائيل".

وقال الجيش في بيان إن "طائرة تابعة لسلاح الجو هاجمت المجموعة قبل أن تتمكن من تنفيذ عملية الإطلاق، ودمرت الطائرة التي كانوا يستخدمونها"، مبينا أن "حزب الله حاول أيضا إطلاق طائرات بدون طيار على إسرائيل من داخل قرية مارون الراس الحدودية".

בשעות הבוקר כוחות צה"ל זיהו חוליית מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה, שניסתה לשגר כלי טיס בלתי מאויישים לעבר שטח ישראל. כלי טיס של חיל האוויר תקף את החולייה בטרם הצליחה לבצע את השיגור והשמיד את כלי הטיס שבהם השתמשו>> pic.twitter.com/33hB9X1gSS — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 1, 2024

وأضاف: "هذا مثال آخر على الاستغلال الساخر من قبل المنظمة الإرهابية للسكان المدنيين والمنشآت المدنية"، معلنا أن "طائرات سلاح الجو الإسرائيلي قصفت أيضا مواقع لحزب الله في جنوب لبنان".

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن إنذارات تسلل الطائرات بدون طيار وصفارات الإنذار التي أطلقت في وقت سابق في شمال إسرائيل كلها "إنذارات كاذبة".

وفي وقت سابق اليوم، أفادت مراسلتنا بأن مسيرة إسرائيلية شنت غارة بين الأحياء السكنية في عمق بلدة كفركلا في القطاع الشرقي جنوب لبنان، وغارتين عند أطراف البلدة.

ووردت أنباء عن إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه أحد المواقع العسكرية الإسرائيلية في إصبع الجليل، وسماع دوي صفارات إنذار في مستوطنة المطلة الاسرائيلية.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT