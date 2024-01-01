مصدر إسرائيلي: المرحلة المقبلة من الحرب ستستمر 6 أشهر والقوات تتحضر للتحرك نحو الشمال

قال مصدر إسرائيلي لوكالة "رويترز" إن المرحلة المقبلة من الحرب في قطاع غزة ستستمر لستة أشهر، كاشفا أنه سيتم تجهيز القوات للتحرك نحو الجبهة الشمالية على الحدود مع لبنان.

وشدد المصدر على أن "الحرب في قطاع غزة ستستمر حتى تتم إزالة حماس من السلطة"، مشيرا إلى أن "الأمر سيستغرق ستة أشهر على الأقل، وسيشمل القتال مهمات محددة ضد الإرهابيين".

وذكر أن الانسحاب من غزة ركز على جنود الاحتياط ويهدف إلى "إعادة تنشيط الاقتصاد الإسرائيلي".

وأكد أن "بعض الجنود الذين يغادرون غزة سيكونون مستعدين للانتشار على الحدود الشمالية، كجزء من الاستعدادات لفتح جبهة أخرى محتملة"، مشددا على "أننا "لن نسمح باستمرار الوضع على الجبهة اللبنانية"، محذرا من أن "الأشهر الستة المقبلة حرجة".

وأفاد بأن إسرائيل ستنقل رسالة مماثلة إلى المبعوث الأمريكي حول هذا الأمر، والذي يقوم برحلات مكوكية إلى بيروت.

المصدر: "رويترز" + "هآرتس"