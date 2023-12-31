"حزب الله" اللبناني يعرض مشاهد من استهدافه موقع الرمثا الإسرائيلي

عرض "حزب الله" اللبناني، يوم الأحد، مشاهد من استهدافه حامية موقع الرمثا التابع للجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية بمسيرة انقضاضية.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية لحامية موقع الرمثا التابع لجيش العدو الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بمسيرة انقضاضية".

هذا وأكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن إسرائيل لا تستطيع إعادة المستوطنين إلى الشمال في ‏قلب المعركة، مشيرا إلى أن عليها وقف الحرب على غزة الآن كي تتوقف الحرب في لبنان.

ويواصل "حزب الله" اللبناني استهدافاته لمواقع تابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود، حيث أكد ظهر اليوم استهدافه لموقع "‏حانيتا" الإسرائيلي.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" القصف بشكل يومي عبر الحدود.

ومع دخول الحرب يومها الـ86 تتواصل الاشتباكات في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة.

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المصدر: RT