تجدد الغارات الإسرائيلية جنوب لبنان و"حزب الله" يستهدف موقع "حانيتا"

تجدد القصف الإسرائيلي اليوم الأحد على عدد من قرى الشريط الحدودي جنوب لبنان، فيما يواصل "حزب الله" اللبناني استهدافاته لمواقع تابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود.

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ولغاية الآن، أعلن الحزب عن هجوم واحد اليوم، حيث "استهدف مقاتلوه عند الساعة 12:20 من ظهر اليوم موقع ‏حانيتا الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".‏

في المقابل، دوت صفارات الإنذار في مستوطنة "زرعيت" في الجليل الغربي.

‏في غضون ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي منطادا تجسسيا فوق بلدة علما الشعب في القطاع الغربي.

RT

وشنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية، 5 غارات على منطقة جبل بلاط وأطراف بلدة رامية في القطاع الغربي، كما أظهر مقطع فيديو خاص لـRt، غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط جنوب لبنان.

إلى ذلك، استهدف الطيران المسير الاسرائيلي بصاروخين منطقة اللبونة في القطاع الغربي جنوب لبنان.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية تصاعدا في تبادل القصف خاصة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، ما يثير مخاوف من توسع رقعة النزاع.

وحتى الآن، اقتصر تبادل القصف إلى حد كبير على المنطقة الحدودية، رغم أن إسرائيل شنت ضربات محدودة في عمق الأراضي اللبنانية جنوب لبنان.

وحذرت إسرائيل من أنها ستكثف عملها العسكري ما لم ينسحب مقاتلو حزب الله من الحدود.

المصدر: RT