الجيش الإسرائيلي: القضاء على قائد سرية من قوة النخبة في "حماس"

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "قضى على قائد سرية من قوة النخبة التابعة لحركة حماس في دير البلح وسط قطاع غزة في غارة جوية نفذت ليلا".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "عادل مسماح هو الذي قاد إرهابيي النخبة الذين نفذوا الهجوم على كيسوفيم في 7 أكتوبر، وأمر أعضاء حماس الآخرين بمهاجمة بلدتي بئيري ونيريم الحدوديتين. كما قاد القتال في قطاع غزة ضد قواتنا".

وذكر أن "قوات الاحتياط من كتيبة يفتاح، داهمت عدة مواقع لحماس والجهاد الإسلامي في حي الشجاعية بمدينة غزة، وعثرت على مخبأ للأسلحة في مسجد. وفي خان يونس بجنوب غزة، رصدت قوات من لواء الكوماندوز عنصرا من حماس يطلق صواريخ، ووجهت طائرة لقصفهم، كما واصل سلاح الجو والبحرية قصف مواقع في أنحاء القطاع، لمساعدة القوات البرية في مناوراتها ضد حماس".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"