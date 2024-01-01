"كيف يقضون ليلتهم وماذا يفعلون؟" الأنبا بيمن يؤكد إلغاء الاحتفالات بسبب أوضاع أهالي غزة (فيديو)

أعلن الأنبا بيمن إلغاء مظاهر الاحتفال بعيد رأس السنة والتي خلت حتى من شجرة عيد الميلاد حدادا على الأوضاع التي تجري مع الأهل في غزة.

وفي حديثه أمام بعض وسائل الإعلام التي حضرت، قال الأنبا بيمن وهو رئيس لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس، أعلى سلطة كنسية، تمنى للجميع سنة سعيدة.

وقال: "نحن مطمئنون على كل بلادنا أنها بخير ولكن عند جيراننا في الحقيقة في كل مكان هناك ألم وبكاء ونواح وعويل وخسارة وقتل، وهذا يجري على كافة الحدود معنا".

إقرأ المزيد

وخص الأنبا بالذكر الأهالي في غزة تحديدا "فالحرب واليد هناك عليهم ثقيلة جدا.. ويا ترى كيف يقضون الليلة اليوم؟ وما الذي يفعلونه؟... في الحقيقة قلبنا يتمزق".

وأضاف: "أيضا أحبتنا في السودان.. هناك في هذه البلد الطيبة الآمنة وهناك عمقنا الاستراتيجي، ومن ناحية أخرى ليبيا التي تعيش استقرارا هشا".

وأردف قائلا: "لذلك ندعو الرب أن يجعل نهاية لكل ألم وضيقة ونحن بمشاركة بسيطة من جهتنا نقوم بالصلاة فقط وهذه السنة لا توجد أي مظاهر احتفالية ولا حتى شجرة عيد الميلاد".

وبين أنه بصراحة كانت هناك خطط لإقامة الاحتفالات كالعادة وتقديم العروض "ولكننا الآن لا نطيق القيام بهذا كله بسبب ما يجري هناك".

وفي حديثه لوسائل الإعلام هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية مؤخرا بنسبة كاسحة مؤكدا أن شعبيته منقطعة النظير.

واختتم الأنبا بيمن: "نتمنى لمصر الخير والبركة والفرح والسلام لكل المصريين.. تحيا مصر".

المصدر: RT