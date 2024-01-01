مراسلنا: 25 غارة إسرائيلية خلال الساعات الأخيرة على مدينة خان يونس

أفاد مراسلنا، اليوم الاثنين، بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت 25 غارة جوية على الأقل خلال الساعات الأخيرة على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

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يأتي ذلك، بينما تقصف الزوارق الإسرائيلية من البحر شاطئ بحر دير البلح والزوايدة بعدد من القذائف المدفعية.

إلى ذلك، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة قرب مدخل مخيم المغازي، وإلى الشرق من مخيمي البريج والمغازي، كما تجدد القصف المدفعي من الزوارق الحربية غرب منطقة الزوايدة وسط القطاع.

وكان مراسلنا أفاد بأن اشتباكات تدور شرق وشمال خان يونس بالتزامن من قصف مدفعي على مناطق متفرقة من المدينة.

من جهة أخرى، أكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة تضرر 331 مسجدا بقطاع غزة إثر القصف الإسرائيلي المتعمد، بينها: 119 مسجدا هدمته القوات الإسرائيلية بشكل كلي، و212 بشكل جزئي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ87، بظل كارثة إنسانية وصحية متفاقمة، فقد أعربت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها من تزايد خطر انتشار الأمراض المعدية في قطاع غزة في ظل النزوح والظروف الإنسانية الناتجة عن الحرب في جنوب القطاع.

المصدر: RT