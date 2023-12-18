بوتين يهنئ السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسة المصرية

هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، على فوزه بولاية رئاسية جديدة، مؤكدا مواصلة العمل المشترك البناء لتطوير العلاقات بين البلدين.

وأشار بوتين إلى أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق فوزا مقنعا في الانتخابات، وهو ما أصبح دليلا واضحا على الاعتراف الواسع النطاق بخدماته في حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسة الخارجية الحالية التي تواجه مصر".

وأكد بوتين في برقية نشرت على الموقع الرسمي للكرملين: "عزيزي السيد الرئيس، صديقي العزيز، أرجو أن تتقبل تهنئتي القلبية بمناسبة إعادة انتخابك للرئاسة.. لقد أصبح فوزكم الحاسم في الانتخابات دليلا واضحا على الاعتراف الواسع النطاق بخدماتكم في حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية ومشاكل السياسة الخارجية الحالية التي تواجهها مصر".

وأضاف بوتين: "من الصعب المبالغة في تقدير مساهمتك الشخصية في بناء وتعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية المصرية، وأود أن أؤكد استعدادنا لمواصلة العمل المشترك البناء بشأن مواصلة تطوير مجموعة كاملة من العلاقات الثنائية، فضلا عن التفاعل في الشؤون الدولية، بما في ذلك في إطار بريكس".

كما تمنى بوتين للسيسي نجاحات جديدة على رأس الدولة، فضلا عن الصحة الجيدة.

هذا وشهدت العاصمة المصرية القاهرة، مساء اليوم، احتفالات بالألعاب النارية، عقب إعلان الهيئة العليا للانتخابات فوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمنصب رئيس الجمهورية، طبقا لما أسفرت عنه نتيجة الانتخابات.

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المصدر: RT