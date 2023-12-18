بالفيديو.. ألعاب نارية وسط القاهرة احتفالا بفوز السيسي

شهدت العاصمة المصرية القاهرة، مساء اليوم، احتفالات بالألعاب النارية، عقب إعلان الهيئة العليا للانتخابات فوز المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمنصب رئيس الجمهورية.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة انطلاق الألعاب النارية بالقاهرة فرحا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، طبقا لما أسفرت عنه نتيجة الانتخابات.

وأعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، فوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بعدما حصل على 39 مليونا و 702 ألف صوت بنسبة 89.6%.

هذا وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بعد فوزه بالانتخابات المصرية، إن اصطفاف المصريين في الانتخابات الرئاسية كان تصويتا أمام العالم كله لرفض الحرب غير الإنسانية في غزة.

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المصدر: RT