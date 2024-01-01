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بريطانيا تعتزم اتخاذ "إجراءات مباشرة" لردع هجمات الحوثيين

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بريطانيا تعتزم اتخاذ
AP
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قال وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، يوم الاثنين، إنبلاده "مستعدة لاتخاذ إجراءات مباشرة" ضد الحوثيين لردع هجماتهم في البحر الأحمر.

وتأتي تحذيرات لندن فيما يتصاعد التوتر في هذا الممر الحيوي للملاحة مع إطلاق مروحيات أمريكية النار يوم الأحد على 3 زوارق تابعة للحوثيين.

وشن الحوثيون هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن في البحر الأحمر، مؤكدين أنهم ينفذون ذلك تضامنا مع الفلسطينيين في خضم الحرب بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة.

وبعد ساعات من الحادث الأخير، قال شابس إن "بريطانيا قد تكثف تدخلاتها العسكرية".

وكتب شابس في صحيفة "ديلي تلغراف": "نحن مستعدون لاتخاذ إجراءات مباشرة ولن نتردد في اتخاذ إجراءات إضافية لردع التهديدات لحرية الملاحة في البحر الأحمر". واصفا الوضع في المنطقة بأنه "اختبار للمجتمع الدولي، وستكون له تبعات على ممرات مائية أخرى قد تصبح محور نزاع".

وأوردت "ديلي تلغراف" أن "لندن تضع خططا مع واشنطن لضربات عسكرية محتملة ضد الحوثيين".

من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إنه تحدث مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان حول التوترات في البحر الأحمر.

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المصدر: RT + "أ ف ب"

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