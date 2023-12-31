وزير الخارجية الإيراني لنظيره البريطاني: الرد على أي مغامرة أو اعتداء إسرائيلي سيكون قويا

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون أمس الأحد أن الرد على أي مغامرة أو اعتداء إسرائيلي سيكون قويا ويبعث على الندامة.

وقال عبد اللهيان: "الأزمة الفلسطينية لا تعود الى أحداث 7 أكتوبر 2023م، وإنما إلى 75 عاما من احتلال الكيان "الإسرائيلي" واعتداءاته المتواصلة على الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني واقتراف جرائم حرب في فلسطين وإبادة جماعية بحق هذا الشعب المظلوم، مؤكدا بان "دور بريطانيا واضح في هذه القضايا"".

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وتطلع وزير الخارجية الإيراني بأن تتخذ لندن موقفا قائما على الحقائق وبناء حيال التطورات الاقليمية والعلاقات الثنائية، وبما يسهم في تحسين الأجواء التي تسود هذه العلاقات.

وأدان أمير عبد اللهيان "صمت بعض الدول الغربية حيال جرائم الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني المظلوم، والتي طال أمدها لأكثر من 80 يوما وخلفت ما يزيد عن 21 ألف شهيد بين صفوف المدنيين في قطاع غزة".

وتابع: "جمهورية إيران الاسلامية تعتبر "حماس"، حركة تحرير مناهضة للاحتلال ونظام الفصل العنصري، وذلك على غرار الحركة التي ناضلت ضد النظام العنصري في جنوب إفريقيا".

واستنكر عبد اللهيان استخدام المعايير المزدوجة من قبل أمريكا وبعض الدول الغربية حيال الوضع الراهن في غزة وأوكرانيا، قائلا : "لا ينبغي السماح لـ "اسرائيل" أن ترتكب المجازر في حق النساء والأطفال وجرائم التطهير العرقي بغزة وتحرق المنطقة، بينما يتم اعتبار إيقاف سفينة صهيونية في البحر الاحمر بأنه "تهديد للأمن" في هذا المضيق".

وحول التهديدات الموجهة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قال وزير الخارجية الإيراني: "بطبيعة الحال، سيكون الرد على أي مغامرة أو اعتداء من جانب الكيان الإسرائيلي، قويا ويبعث على الندامة".

من جانبه، أشار وزير الخارجية البريطاني في هذا الاتصال، إلى موقف بلاده حيال التطورات الفلسطينية والبحر الأحمر، داعيا إيران إلى بذل الجهود لمنع توسع دائرة الحرب في المنطقة واستهداف الملاحة البحرية.

واستعرض الوزيران بعض القضايا الثنائية، وأكدا على ضرورة استمرار المشاورات بين كبار مسؤولي البلدين في سياق مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: إرنا