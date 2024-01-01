"الأورومتوسطي": إسرائيل تعرقل المنظمات الحقوقية في فلسطين وخاصة في قطاع غزة

أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مواصلة جهات ومؤسسات إسرائيلية شن حملة تحريض وتشويه واسعة لعمل المرصد، عبر ادعاءات كاذبة تطعن في حيادية ومهنية عمل المنظمة.

وأشار المرصد في تقرير مقتضب له إلى أن حملة التحريض تأتي في ضوء رصدها وتوثيقها "للجرائم واسعة النطاق" التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة، والمستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

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ولفت المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى أنه في الوقت ذاته، "تعرقل إسرائيل عمل المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية العاملة في الأراضي الفلسطينية بشكل عام، وفي قطاع غزة على وجه التحديد".

وأضاف أن ذلك يتجلى في فرض قيود واسعة على عمليات التوثيق الميداني وحرية الحركة والتنقل والاستهداف واسع النطاق للفرق الميدانية العاملة على الأرض، إلى جانب منع وصول الطواقم الأممية ولجان التحقيق الدولية للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة.

وفي بيانه عبر "الأورومتوسطي" عن إدانته لهذه الحملة التي تعد امتدادا لنهج إسرائيل في محاولة منع توثيق الانتهاكات وسياسة الإفلات من العقاب.

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واختتم بالمطالبة بحماية طواقمه الميدانية وباحثيه والعاملين في المنظمات الحقوقية الأخرى من الاستهداف المباشر والملاحقة والاعتقال.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الصحة في غزة، ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بداية الحرب في القطاع إلى 21978 قتيلا و57697 مصابا.

وقال المتحدث باسم الوزارة إن "الاحتلال ارتكب 13 مجزرة خلفت 156 شهيدا و246 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ87 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة.

المصدر: RT