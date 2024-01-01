الصحة في غزة: 21978 قتيلا و57697 مصابا منذ بداية الحرب

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة الضحايا منذ بداية الحرب في القطاع إلى 21978 قتيلا و57697 مصابا.

إقرأ المزيد

وقال المتحدث باسم الوزارة إن "الاحتلال ارتكب 13 مجزرة خلفت 156 شهيدا و246 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وإذ لفت إلى "مقتل 326 من الكوادر الصحية وتدمير 104 من سيارات الإسعاف وإخراجها عن الخدمة"، أشار إلى أن "القوات الإسرائيلية تعمدت استهداف 150 مؤسسة صحية وإخراج 30 مستشفى عن الخدمة".

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن "الاحتلال مستمر في اعتقال 99 من الكوادر الصحية في ظروف غير إنسانية".

وقال إن السلطات الصحية في غزة "تعمل من أجل إعادة تشغيل المستشفيات في شمال غزة"، مشيرا إلى أنها "تبحث مع المؤسسات الأممية إعادة تشغيل المراكز الصحية في مختلف مناطق القطاع".

وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ87 بظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة.

المصدر: RT