مشاهد توثق عملية نوعية لـ"سرايا القدس" على مواقع إسرائيلية جنوب شرق غزة (فيديو)

نشرت "سرايا القدس" مشاهد من العملية النوعية ضد مواقع للقيادة والسيطرة تابعة للقوات الإسرائيلية في أرض أبو عريبان جنوب محور الزيتون شرق غزة.

ويظهر مقطع الفيديو إطلاق عناصر "سرايا القدس" وابلا من الصواريخ والقذائف على المواقع الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، أعلنت "سرايا القدس" في بيان، عن قنص جندي إسرائيلي في مدينة غزة.

وجاء في البيان: "قنصنا أحد جنود الاحتلال في حي التفاح بمدينة غزة".

وأفاد مراسلنا بسقوط عشرات القتلى والمصابين المدنيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة شملت المخيمات والمدارس وبيوت الأهالي، مشيرا إلى أن أعدادا كبيرة منهم لا تزال تحت الأنقاض.

المصدر:RT