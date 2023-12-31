"سرايا القدس" تعلن قنص جندي إسرائيلي في مدينة غزة

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في بيان، عن قنص جندي إسرائيلي في مدينة غزة.

وجاء في البيان: "قنصنا أحد جنود الاحتلال في حي التفاح بمدينة غزة".

وفي وقت سابق، أعلنت "كتائب القسام"، استهداف آليات وجنود إسرائيليين في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

ونشرت الكتائب مشاهد من عملية استهداف عناصرها لآليات إسرائيلية متوغلة في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بسقوط عشرات القتلى والمصابين المدنيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة شملت المخيمات والمدارس وبيوت الأهالي، مشيرا إلى أن أعدادا كبيرة منهم لا تزال تحت الأنقاض.

المصدر: RT