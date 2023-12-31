"سرايا القدس" تنشر مشاهد لإطلاق قذائف هاون على تجمعات للجيش الإسرائيلي

نشرت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، مشاهد لإطلاق قذائف هاون على تجمعات للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 21822 قتيلا منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، وفق حصيلة جديدة أعلنها المكتب الحكومي في غزة يوم الأحد 31 ديسمبر.

وأفاد المكتب الحكومي بأن 56451 شخصا أصيبوا منذ بدء الحرب.

ومع دخول الحرب يومها الـ86 تتواصل الاشتباكات في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة.

المصدر: RT