الأزهر يثير تفاعلا بتهنئة بقدوم العام الجديد ودعوته لنصرة غزة

تفاعل نشطاء على تهنئة الأزهر بقدوم العام الميلادي الجديد 2024، وتوديعه العام الماضي، ودعوته لنصرة الفلسطينيين في قطاع غزة، وأن يحفظ مصر وشعبها.

وقال الأزهر في منشور عبر منصة x: "عام مضى، عانى فيه الشعب الفلسطيني من عدوان إرهابي غاشم: سلب الأرض، وأزهق الأرواح، وقتل الأطفال والأبرياء".

وأضاف الأزهر في منشوره: "فاللهم منزل الكتاب، ومجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزم الصهاينة الإرهابيين وانصر أهل غزة.. وعام جديد مقبل، نسألك اللهمَ أن تجعله عام خير ونصر وبركة وسلام.. نسألك فيه الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم".

عامٌ مضى، عانى فيه الشعب الفلسطيني من عدوانٍ إرهابيٍّ غاشمٍ: سلبَ الأرض، وأزهقَ الأرواح، وقتل الأطفال والأبرياء.. فاللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَابِ، ومُجْرِيَ السَّحَابِ، وهَازِمَ الأحْزَابِ، اهْزِمْ الصهاينة الإرهابيين وانْصُرْ أهل غزة.. pic.twitter.com/DVB2df8S2B — الأزهر الشريف (@AlAzhar) December 31, 2023

وتفاعل رواد المنصة مع تهنئة الأزهر بقدوم العام الجديد وجاءت أبرز الردود والتعليقات كالتالي:

ازهرنا الشريف هو اشرف منظومه دينية على وجة الارض وصاحب كلمة الحق بارك الله لكم — ahmedmagdy (@ahmedmagdy24229) December 31, 2023

دمتم حصن عالي متين لمصر وامتنا العربية ⁦♥️⁩ — 𝗠𝗢𝗡𝗜𝗥 𝗪𝗔𝗦𝗙𝗬 (@Monir_Wasfy) December 31, 2023

اللهم امين يا رب العالمين — Hend Saad (@hendebied) December 31, 2023

اللهم انصر إخواننا المستضعفين يارب العالمين 🤲 — Abdelrhman Tahan (@TahanAbdelrhman) December 31, 2023

المصدر: RT