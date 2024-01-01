مشاهد لآثار الدمار في بلدة حولا اللبنانية جراء غارة إسرائيلية (فيديو)

أظهرت المشاهد آثار الدمار جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة حولا جنوب لبنان، وأكد مراسل RT أن عمليات رفع الأنقاض لا تزال مستمرة وسط أنباء عن سقوط ضحايا.

وقال مراسل RT مساء اليوم الاثنين إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جوية على أطراف بلدة حولا جنوب لبنان.

وأضاف المراسل أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف بلدات الضهيرة والجبين وطيرحرفا وأطراف بلدة علما الشعب في القطاع الغربي جنوب لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف خلية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان "كانت تستعد لإطلاق طائرات بدون طيار على شمال إسرائيل".

المصدر: RT