عضو البرلمان الأوروبي: "الإمبراطورية" منعت وقف إطلاق النار في غزة وأوكرانيا (فيديو)

أكد عضو البرلمان الأوروبي، الإيرلندي ميك والاس، أن الاعضاء أحجموا عن الاتفاق على ضرورة وقف النار في قطاع غزة وفي أوكرانيا لأن "الإمبراطورية" الأمريكية لم تكن ترغب بذلك".

وكتب والاس في حسابه على موقع "إكس": "يستمر النزاع في أوكرانيا حتى يومنا هذا بسبب إحجام الولايات المتحدة عن وقفه".

We've had 4 Plenarys in Strasbourg since the Genocide in #Gaza began and still we've had no Resolution on it - But we couldn't have enough Resolutions on the #US#NATO Proxy War in Ukraine. And we didn't want a Ceasefire in Ukraine or Gaza because US Empire didn't want it... pic.twitter.com/8Efzv5m869 — Mick Wallace (@wallacemick) December 31, 2023

وأضاف: "لقد عقدنا أربع جلسات عامة في ستراسبورغ منذ بداية الإبادة الجماعية في غزة، وحتى الآن لم نتوصل إلى قرار بشأن هذه القضية. لكن لم يكن لدينا ما يكفي من القرارات بشأن حرب الولايات المتحدة وحلف الناتو بالوكالة في أوكرانيا".

Now we have Western Governments calling on #Iran to ask Houthis to stop interfering with ships which are facilitating a Genocide in #Gaza - Why don't they ask #Israel to stop the Genocide in #Palestine ..? Are there no limits to Western hypocrisy..? https://t.co/3dDeudUrZB — Mick Wallace (@wallacemick) December 31, 2023

وأردف والاس: "لم نرغب في وقف إطلاق النار في أوكرانيا أو في قطاع غزة، لأن الإمبراطورية الأمريكية لم تكن تريد ذلك".

Israel is not a Democracy. A Democratic State would not engage in Ethnic Cleansing. A Democratic State would not commit Genocide... https://t.co/mFAIBIfWDP — Mick Wallace (@wallacemick) December 31, 2023

وفي سياق متصل، كتب والاس: "الآن لدينا حكومات غربية تطالب إيران كي تتوسط لدى الحوثيين من أجل التوقف عن التدخل ضد السفن التي تسهل الإبادة الجماعية في غزة - لماذا لا يطلبون من إسرائيل وقف الإبادة الجماعية في فلسطين ..؟ أليس هناك حدود للنفاق الغربي..؟".

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وقال في منشور آخر: "إسرائيل ليست دولة ديمقراطية. إن الدولة الديمقراطية لن تشارك في التطهير العرقي. الدولة الديمقراطية لن ترتكب إبادة جماعية".

بالعودة إلى الشأن الأوكراني، ذكرت موسكو مرارا أن المساعدات العسكرية الغربية لا تبشر بالخير بالنسبة لأوكرانيا ولا تؤدي سوى إلى إطالة أمد النزاع.

وعلى الجانب الفلسطيني، تتواصل الاشتباكات في قطاع غزة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة وتقارير أممية عن مخاطر وقوع مجاعة تضرب السكان.

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وتفشل كافة المساعي الدولية والجهود الدبلوماسية لإصدار قرار دولي يوقف إطلاق النار في غزة، ودائما يصطدم بالفيتو داخل مجلس الأمن الدولي من قبل واشنطن.

المصدر: RT