نيبينزيا لكييف وحلفائها الغربيين: انتظروا "أسوأ الأخبار" قريبا جدا

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن خطط أوكرانيا العسكرية فشلت فشلا ذريعا، داعيا نظام كييف ورعاته الغربيين لانتظار "أسوأ الأخبار" في المستقبل القريب.

وقال نيبينزيا في جلسة لمجلس الأمن: "منيت الخطط العسكرية لنظام كييف بفشل ذريع، ولهذا انتظروا أسوأ الأخبار لكم ولعملائكم الأوكرانيين في المستقبل القريب جدا، بغض النظر عما إذا تمت الموافقة على حزم جديدة من المساعدات العسكرية والمالية لزيلينسكي وعصابته في واشنطن أو بروكسل أم لا. وهذا لن يؤدي إلا إلى تأخير معاناة نظامه، لكنه لن يمنعها".

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وحث الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس على المصادقة على التشريع الذي يشمل تمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد تعرضها "لأكبر ضربة صاروخية" منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وأعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس أن لندن سترسل المئات من صواريخ الدفاع الجوي إلى أوكرانيا.

ووصف المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إغنات الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات الروسية على مختلف مناطق أوكرانيا اليوم الجمعة، بأنه كان الأكثر كثافة منذ فترة طويلة.

واستهدفت الضربات الروسية التي استمرت عدة ساعات، مواقع في عدد من المدن الكبيرة، منها العاصمة كييف ولفوف وخاركوف وأوديسا ودنيبروبيتروفسك وزابوروجيه، ومناطق أخرى.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن توجيه ضربات إلى مواقع الصناعات الحربية والبنية التحتية العسكرية ومستودعات الأسلحة والذخيرة ومواقع تمركز القوات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي