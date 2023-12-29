بريطانيا ترسل صواريخ دفاع جوي إلى أوكرانيا وتدعو الدول الغربية إلى تزويد كييف بالأسلحة

أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس أن لندن سترسل المئات من صواريخ الدفاع الجوي إلى أوكرانيا.

وقال شابس على منصة "إكس": "نحن نواصل دعم الدفاع الجوي لأوكرانيا. ولهذا السبب نرسل مئات من صواريخ الدفاع الجوي اليوم لإضافتها إلى ترسانة أنظمة الدفاع الجوي التي تبرعت بها بريطانيا والقادرة على إسقاط الطائرات المسيّرة والصواريخ الروسية بدقة لا تصدق".

إقرأ المزيد

ودعا شابس الدول الغربية الأخرى إلى تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية اللازمة.

ووصف المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إغنات الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات الروسية على مختلف مناطق أوكرانيا اليوم الجمعة، بأنه كان الأكثر كثافة منذ فترة طويلة.

واستهدفت الضربات الروسية التي استمرت عدة ساعات، مواقع في عدد من المدن الكبيرة، منها العاصمة كييف ولفوف وخاركوف وأوديسا ودنيبروبيتروفسك وزابوروجيه، ومناطق أخرى.

من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده تعرضت اليوم لضربة بـ110 صواريخ، مدعيا أنه "تم تدمير معظمها"، كما توعد بالرد على هذا الهجوم الذي قال إنه أدى إلى سقوط قتلى وإصابات.

ويوجه الجيش الروسي منذ الـ10 أكتوبر من العام الماضي ضربات صاروخية دقيقة لمواقع الطاقة والصناعات الحربية ومراكز القيادة العسكرية والاتصالات والبنية التحتية لقوات كييف في جميع أنحاء أوكرانيا.

المصدر: تاس