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قائد الجيش الأوكراني زالوجني: وقوع انفجارات في "منشآت عسكرية حيوية"

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قائد الجيش الأوكراني زالوجني: وقوع انفجارات في
Globallookpress Ukraine President's OfficeKeystone Press Agency
القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني (صورة أرشيفية)
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أفاد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني بوقوع انفجارات الليلة الماضية في مرافق البنية التحتية الحيوية والمنشآت الصناعية والعسكرية في البلاد.

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جاء ذلك وفق ما كتبه زالوجني على تطبيق "تليغرام"، حيث كتب أن الانفجارات وقعت في "منشآت للبنية التحتية الحيوية والمنشآت الصناعية والعسكرية"، إلا أنه لم يقدم أي تفاصيل بهذا الشأن.

وكان مسؤولون ووسائل إعلام أوكرانية قد أفادت بوقوع انفجارات في مختلف مناطق البلاد فجر وصباح اليوم الجمعة، مع إعلان حالة التأهب الجوي على معظم الأراضي الأوكرانية. وتواردت تقارير عن وقوع سلسلة من الانفجارات في خاركوف ولفوف وزابوروجيه وفينيتسيا وروفنو وأوديسا وسومي واندلعت حرائق في عدة مناطق بدنيبروبيتروفكس بعد هجوم صاروخي.

المصدر: تاس

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