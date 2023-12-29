انفجارات هي الأعنف منذ شهور تهز عددا من المدن الأوكرانية

أفاد مسؤولون ووسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات في مختلف مناطق البلاد فجر وصباح اليوم الجمعة، مع إعلان حالة التأهب الجوي في معظم أراضي أوكرانيا.

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وفي ساعات الفجر أبلغ رئيس بلدية خاركيف إيغور تيريخوف عن وقوع "هجوم ضخم" مع "سماع ستة انفجارات على الأقل"، وأشارت السلطات في وقت لاحق إلى سقوط 8 صواريخ في المدينة، فيما تحدث عمدة لفوف أندريه سادوفيي عن وقوع ضربتين.

وذكرت صحيفة "زيركالو نديلي" الأوكرانية أن انفجارات وقعت في مدينة تشيركاسي، دون ذكر التفاصيل.

وتم إعلان حالة التأهب الجوي خلال الليل في العاصمة كييف وما مجموعه 16 مقاطعة أوكرانية.

وبعد ذلك بقليل تواردت تقارير عن وقوع سلسلة أخرى من الانفجارات في عدد من المدن والمناطق:

- في كييف، أكد العمدة فيتالي كليتشكو اندلاع حرائق في بعض المواقع وتضرر مبنى إحدى محطات مترو الأنفاق

- رئيس بلدية خاركوف أعلن عن تعرض المدينة لـ"موجة ثالثة" من الانفجارات منذ بداية اليوم

- بعد الضربات اندلع حريق في منشأة حيوية للبنية التحتية في لفوف، حسب عمدة المدينة

- أنباء عن انفجار في مدينة ستري في مقاطعة لفوف

- انفجارات في مدينتي زابوروجيه وفينيتسا وفي مقاطعة روفنو (غرب)

- وقوع 3 انفجارات في ميناء أوديسا

- سماع دوي انفجار في مدينة كونوتوب بمقاطعة سومي (شمال)

- اندلعت حرائق في عدة مناطق بدنيبروبيتروفسك بعد هجوم صاروخي

ويوجه الجيش الروسي منذ الـ10 أكتوبر من العام الماضي ضربات صاروخية دقيقة لمواقع الطاقة والصناعات الحربية ومراكز القيادة العسكرية والاتصالات والبنية التحتية لقوات كييف في جميع أنحاء أوكرانيا.

واستعادت القوات الروسية زمام المبادرة على الجبهة منذ فشل الهجوم الأوكراني المضاد وحققت مكاسب ميدانية، خصوصا في الشرق.

المصدر: وكالات + وسائل إعلام أوكرانية