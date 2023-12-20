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انفجارات في العاصمة كييف وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي

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انفجارات في العاصمة كييف وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي
Legion-Media Scanpix
صورة من الأرشيف
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أعلنت سلطات كييف، اليوم الخميس، عن سماع دوي انفجارات في العاصمة كييف، وتفعيل أنظمة الدفاع الجوي.

وعزت الإدارة العسكرية لمقاطعة كييف أصوات الانفجارات التي سمعت في المقاطعة إلى عمل أنظمة الدفاع الجوي، حيث نشرت في قناتها على"تلغرام": "تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في المنطقة". ولم تقدم الإدارة تفاصيل أخرى.

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وتم إعلان حالة التأهب للغارات الجوية في مقاطعات مفينيتسا وكييف وخميلنيتسك.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية بعد الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تحمل السلطات الروسية الاستخبارات الأوكرانية مسؤولية عنه.

المصدر: تاس+RT

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