وسائل إعلام أوكرانية: سلسلة انفجارات في كييف

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع سلسلة من الانفجارات في العاصمة كييف، وسط دوي صفارات الإنذار المستمر منذ ساعات.

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وقال موقع "سترانا" الأوكراني: "شهدت كييف مرة أخرى سلسلة من الانفجارات".

وقال رئيس الإدارة العسكرية للمدينة سيرغي بوبكو، إن حريقا اندلع في مبنى "غير سكني".

وتشير الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية إلى استمرار دوي صفارات الإنذار لأكثر من أربع ساعات تحذيرا من غارات جوية في كييف ومقاطعتها.

ويوجه الجيش الروسي منذ الـ10 أكتوبر من العام الماضي ضربات صاروخية دقيقة لمواقع الطاقة والصناعات الحربية ومراكز القيادة العسكرية والاتصالات والبنية التحتية لقوات كييف في جميع أنحاء أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي