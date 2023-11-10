صفارات الإنذار تدوي في مقاطعتي أوديسا وخاركوف بأوكرانيا

أفادت بيانات خريطة الإنذار التابعة لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، عن إعلان حالة التأهب من غارات جوية في مقاطعتين أوكرانيتين بالتزامن مع إطلاق صفارات الإنذار.

وبحسب ما أظهرته البيانات، دوت صفارات الإنذار في مقاطعتي أوديسا وخاركوف، وسط سماع دوي عدة انفجارات.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، تم إعلان حالة تأهب من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا. وفي معظم مناطق البلاد، استمرت التحذيرات لأكثر من 3 ساعات ونصف، وفي مقاطعتي دنيبروبتروفسك وخاركوف - حوالي 4 ساعات ونصف.

وبدأت ضربات القوات الروسية للبنية التحتية لقوات كييف في 10 أكتوبر، بعد يومين على التفجير الإرهابي الذي استهدف جسر القرم الروسي، وتبنته الاستخبارات الأوكرانية.

وتركز الضربات على مواقع صنع القرار، ومراكز القيادة، والتجمعات العسكرية، ومخازن الأسلحة، وتطال طرق الإمداد والسكك الحديدية، دون المساس بالبنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

المصدر: RT