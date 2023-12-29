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قائد القوات الأوكرانية يقيل مستشارته بعد تصريحاتها حول الجنود الأوكرانيين و"أنهم جميعا ميتون"

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قائد القوات الأوكرانية يقيل مستشارته بعد تصريحاتها حول الجنود الأوكرانيين و
Globallookpress Kaniuka Ruslan
قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني
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أقال القائد العام للقوات الأوكرانية فاليري زالوجني مستشارته آلا مارتينيوك التي دعت الأوكرانيين إلى عدم الخوف من الذهاب إلى الجبهة، لأن الجميع سيموتون على أي حال.

وكتب زالوجني على "تلغرام": "أود أن أبلغكم أنه اعتبارا من 28 ديسمبر 2023، ليس لدي أي مستشارين مساعدين".

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وأضاف أن المستشارين المستقلين ليس لديهم سلطة التعليق علنا على أي قضايا نيابة عن قائد القوات الأوكرانية.

ودعت مارتينيوك في وقت سابق الأمهات الأوكرانيات إلى "عدم الذعر" إذا تلقى أبناؤهن مذكرات استدعاء للخدمة العسكرية.

وأضافت: "نحن لسنا بحاجة إلى هذه الهستيريا. سنموت جميعا على أية حال. نحن لسنا أبديين. ولكن حتى لو حدث ذلك، فإن الموت بكرامة أفضل بكثير من المشي في الشارع وسقوط حجر عليك".

وكشف رئيس الاستخبارات بوزارة دفاع أوكرانيا كيريل بودانوف أن تعداد جيش بلاده مليون ومئة ألف فرد، وموضحا أنه مع هذا العدد يجب إجراء عملية تعبئة لتلبية الاحتياجات من القوى العاملة.

واشتكى بودانوف من أن الأوكرانيين يفرّون من البلاد، دون أن يشعروا مطلقا بأنهم مواطنون أوكرانيون.

المصدر: RT

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