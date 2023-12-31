شركة "ميرسك" الدنماركية للشحن تعلن تعليق مرور سفنها 48 ساعة بالبحر الأحمر

أعلنت شركة "ميرسك" الدنماركية، وهي واحدة من أكبر شركات الشحن في العالم، الأحد تعليق مرور سفنها في البحر الأحمر لمدة 48 ساعة، بعد هجومين من جانب الحوثيين على إحدى سفنها التجارية.

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وأبلغت سفينة الحاويات "ميرسك هانغتشو" عن تعرضها لهجوم صاروخي أثناء عبورها مضيق باب المندب، ثم تعرضها لهجوم آخر من جانب أربعة زوارق تابعة للحوثيين مع محاولة الصعود على متنها. على إثر ذلك، أعلنت "ميرسك" أنها "ستؤخر كافة عمليات العبور في المنطقة في الساعات الـ48 المقبلة".

وقالت القيادة الوسطى الأمريكية إن سفينة حاويات تابعة لميرسك أطلقت نداء استغاثة ثانيا بتعرضها لهجوم من زوارق الحوثيين، مشيرة إلى أن مروحيات أمريكية ردت بإطلاق النار دفاعا عن النفس وأغرقت 3 زوارق وقتلت طواقمها.

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" نقلت في هذا السياق عن قائد البحرية الأمريكية بالشرق الأوسط الأدميرال براد كوبر قوله إن دوريات لسفن حربية من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا جابت جنوب البحر الأحمر، وأن 1200 سفينة أبحرت عبر البحر الأحمر منذ بدء عملية حارس الازدهار من دون أن تتعرض أي منها لضربات بطائرات بدون طيار أو هجمات صاروخية.

وأضاف أن الحوثيين في اليمن لا يظهرون أي علامات على إنهاء هجماتهم "المتهورة" على السفن التجارية في البحر الأحمر.

المصدر: أ ف ب