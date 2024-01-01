الجيش الإسرائيلي يعلن استكمال جولة غاراته على أهداف في لبنان (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مساء يوم الاثنين استكمال جولة غاراته على أهداف في لبنان.

وقال الناطق باسم الجيش إن طائرات تابعة لسلاح الجو استكملت جولة غارات على أرض لبنان.

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وأضاف في بيان "تم تدمير عدة بنى تحتية إرهابية إلى جانب المواقع العسكرية التي يتصرف فيها عناصر حزب الله ومواقع الإطلاق، بالإضافة إلى ذلك تمت مهاجمة خلية مخربين تصرفت في منطقة حولا".

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو للقصف الجوي الذي نفذه على أهداف في لبنان.

كما أكد أن الدفاع الجوي اعترض بنجاح هدفا جويا مشبوها اخترق الحدود من لبنان.

وصرح بأنه تم تفعيل صافرة إنذار لإطلاق قذائف صاروخية وصواريخ في محيط مدينة كريات شمونة بعد عملية الاعتراض.

وأفاد بأنه تم رصد عدة عمليات إطلاق من لبنان باتجاه منطقة أدميت.

وأكد أن خمسة جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي أصيبوا بجروح طفيفة تم نقلهم لتلقي العلاج الطبي في المستشفى مع إبلاغ عائلاتهم.

בשעות האחרונות כוחות צה"ל, מטוסי קרב וכלי טיס של חיל האוויר השלימו סבב תקיפות בשטח לבנון.



במסגרת התקיפות הושמדו מספר תשתיות טרור, לצד אתרים צבאיים בהם פעלו מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה ועמדות שיגור. בנוסף, הותקפה חוליית מחבלים שפעלה במרחב חולא>> pic.twitter.com/R5yCmNKunA — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 1, 2024

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية تصاعدا في تبادل القصف خاصة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، ما يثير مخاوف من توسع رقعة النزاع.

وحتى الآن، اقتصر تبادل القصف إلى حد كبير على المنطقة الحدودية، رغم أن إسرائيل شنت ضربات محدودة في عمق الأراضي اللبنانية جنوب لبنان.

وحذرت إسرائيل من أنها ستكثف عملها العسكري ما لم ينسحب مقاتلو حزب الله من الحدود.

المصدر: RT