"القسام" تعلن السيطرة على "مسيرة استخباراتية" في بيت حانون

أعلنت كتائب القسام، اليوم الاثنين، أنها سيطرت على طائرة درون مسيرة إسرائيلية في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، كانت بمهمة استخباراتية.

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وقالت كتائب القسام في بيان لها: "كتائب القسام تسيطر على طائرة "درون" صهيونية كانت في مهمة استخباراتية للعدو في بيت حانون شمال قطاع غزة".

يأتي ذلك، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي استمرار عملياته في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، شمال القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته قصفت خلال العمليات البرية في شمال قطاع غزة، أهدافا في منطقة أبو العطا في الشجاعية.

ولفت إلى أن هذه الأهداف كانت مجمعا لشن العمليات الحربية من قبل حماس والجهاد الإسلامي. كما نفذت القوات خلال العملية مداهمة استهدفت مركز القيادة والسيطرة لحماس والجهاد وعثرت على كميات كبيرة من الأسلحة في منطقة أحد المساجد.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، أشارت اليوم إلى أن جزءا من رشقة الصواريخ التي أطلقتها كتائب القسام بعيد منتصف ليل أمس، خرج من منطقة شمال القطاع كان الجيش أعلن بوقت سابق أنه سيطر عليها.

المصدر: RT