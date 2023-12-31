"حزب الله" العراقي يعلن استهداف إيلات بالأسلحة المناسبة

أعلن حزب الله العراقي في بيان له، استهداف أم الرشراش "إيلات" على ساحل البحر الأحمر.

وجاء في البيان: "هاجم مجاهدونا هدفا في أم الرشراش "إيلات" المحتلة، بالأسلحة المناسبة، ونؤكد استمرارنا في دكّ معاقل العدو".

وفي الساعات الماضية، أعلن حزب الله العراقي استهداف قاعدة رميلان الأمريكية، شمال شرقي سوريا بمسيرات، في وقت تحدثت مصادر صحفية عن هجوم بمسيرات أيضا على قاعدتي العمر وكونيكو.

وقالت المصادر إن القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي شرق دير الزور تعرضت للقصف بثلاث طائرات مسيرة انتحارية فجر اليوم الأحد وإن المسيرات أصابت أهدافها بدقة.

وتواصل "المقاومة الإسلامية في العراق"، استهداف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، ومنها: عين الأسد، التنف، الحرير، كونيكو، حقل العمر النفطي، خراب الجير، مؤكدة أن ذلك يأتي "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة".

المصدر: RT