تصريحات إسرائيلية بشأن الجيش إقامة منطقة أمنية عازلة في غزة والقتال مع حزب الله

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، خلال تقييمات للوضع في "خربة خزاعة" في قطاع غزة، إن "الجيش يجهز ويستعد لعمل مساحة أمنية حتى تكون العودة إلى غلاف غزة آمنة".

وأجرى هرتسي هاليفي تقييما للوضع في "خربة خزاعة" في قطاع غزة بمشاركة قائد فرقة غزة في الجيش، آفي روزنفيلد، وقائد اللواء الخامس، تال كوريتسكي.

وقال هليفي، بحسب بيان صدر عن الجيش، إن "خربة خزاعة كانت مصدرا للهجمات هنا لسنوات عديدة، ونفذ الهجوم على غلاف غزة (في 7 أكتوبر) من هنا، ونحن نقتل المقاتلين الذين شاركوا والذين يريدون شن هجمات في المستقبل".

وأضاف: "نحن نجهز مساحة أمنية هنا حتى تكون العودة إلى غلاف غزة آمنة، وستكون آمنة لسنوات عديدة، وهذه هي الطريقة التي ينبغي أن تسير بها الأمور".

ومن جانبه أشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، إلى أن "جزءا من قوات الاحتياط ستعود للعمل، ولا يوجد تغيير في أوامر إطلاق النار".

وأوضح: "كان هناك في الشمال هجوم على حزب الله الذي حول جنوب لبنان إلى منطقة قتال.. سنواصل العمل، ونحن نقوم بكل الامكانيات من الجو والبر والبحر كي لا يصاب جنودنا، كل أسبوع نوائم أوامر إطلاق النار ونحاول تفادي إصابة المدنيين ونحن نخطط إلى الأمام ولكل منطقة خصوصيتها مثل خان يونس نعمل مع قوات هندسية خاصة".

وقال: "نحتاج إلى تسريح قوات الإحتياط للنظر إلى الأمام من أجل العودة إلى عائلاتهم".

هذا وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي قرر سحب 5 ألوية قتالية من قطاع غزة.

ومع دخول الحرب يومها الـ86 تتواصل الاشتباكات في قطاع غزة مع استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة.

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المصدر: RT