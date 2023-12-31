وزير الخارجية الإيراني يعلق على مرحلة ما بعد إسرائيل في مخططات أصدقاء تل أبيب

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال اجتماع اللجنة النيابية في البرلمان الإيراني، إن "أصدقاء الكيان الصهيوني يفكرون لمرحلة ما بعد إسرائيل بعد فقدانهم الأمل بها".

ونقلت النائبة في لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، زهرة إلهيان عن وزير الخارجية قوله خلال اجتماع اللجنة النيابية اليوم: "الكيان الصهيوني يمر حاليا في ظروف حيث أصدقاء هذا الكيان أيضا فقدوا الأمل به وباتوا يفكرون بمرحلة ما بعد إسرائيل".

(وكالة الأنباء الإيرانية)

وأضاف وزير الخارجية الإيراني في تقرير قدمه خلال الاجتماع، إن "عملية طوفان الأقصى شكلت منعطفا في سير التطورات الإقليمية ومحور المقاومة".

وأوضح الوزير: "الولايات المتحدة باعتبارها الداعم الرئيسي للكيان الصهيوني، أيضا أصيبت بالإفلاس اليوم، وذلك بعد أن اشتدت الكراهية لدى الرأي العام في الداخل والخارج الأمريكي والصعيد الدولي، من الهيئة الحاكمة في أمريكا أكثر فأكثر".

وأشارت النائبة في البرلمان زهرة إلهيان إلى أن "وزير الخارجية قدم شرحا حول الإجراءات المتبعة في إطار الدبلوماسية لدعم الشعب الفلسطيني والمشاورات التي جرت بين إيران ودول السعودية وقطر ومصر والأردن في هذا الخصوص".

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المصدر: RT + وكالة الأنباء الإيرانية