خامنئي: قاسم سليماني بذل جهودا كثيرة لإحياء جبهة المقاومة وصمود غزة يعود لتلك الجبهة

أكد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي أن الخدمة والدور الأهم لقائد فيلق القدس السابق بالحرس الثوري قاسم سليماني، كان إحياء جبهة المقاومة في المنطقة.

وشدد علي خامنئي خلال استقباله عائلة قاسم سليماني ظهر الأحد، على أن خط تعزيز جبهة المقاومة يجب أن يستمر.

وأكد خامنئي أن مقاومة وصمود غزة منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر يعود لوجود جبهة المقاومة.

وصرح بأن قاسم سليماني بذل الكثير من الجهود لإحياء جبهة المقاومة وتقدم بهذا العمل بذات الإخلاص والحكمة والعقلانية والأخلاق.

وأشاد خامنئي بجهود قائد قوة القدس التابعة للحرس الثوري العميد إسماعيل قاآني، مؤكدا أن خط تعزيز جبهة المقاومة يجب أن يستمر.

وتتواصل الاشتباكات في قطاع غزة لليوم الـ86 في ظل استمرار القصف الإسرائيلي المكثف لمختلف مدن القطاع، وسط كارثة إنسانية متفاقمة وتزايد التصعيد في المنطقة.

المصدر: "فارس نيوز"