"المقاومة الإسلامية بالعراق" تكثف هجماتها على القواعد الأمريكية في سوريا والعراق

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" الأحد أنها استهدفت قاعدة رميلان الأمريكية، شمال شرقي سوريا بمسيرات، في وقت تحدثت مصادر صحافية عن هجوم بمسيرات أيضا على قاعدتي العمر وكونيكو.

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وقالت المصادر إن القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي شرق دير الزور تعرضت للقصف بثلاث طائرات مسيرة انتحارية فجر اليوم الأحد وإن المسيرات أصابت أهدافها بدقة.

وكانت القاعدتان الأمريكيتان في حقلي "العمر" و"كونيكو" شرق سوريا، تعرضتا لقصف صاروخي مساء السبت، حيث أصابت الصواريخ المنطقة الخضراء داخل القاعدة الأمريكية المخصصة لإقامة الجنود في قاعدة حقل العمر، فيما وصلت الصواريخ إلى أهدافها داخل القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو على الرغم من تفعيل المضادات الأرضية في القاعدة.

جاء ذلك عقب ساعات قليلة من إعلان "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف قاعدة "حرير" الأمريكية في أربيل، شمال العراق بالمسيرات.

وتواصل "المقاومة الإسلامية في العراق"، استهداف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، ومنها: عين الأسد، التنف، الحرير، كونيكو، حقل العمر النفطي، خراب الجير، مؤكدة أن ذلك يأتي "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة".

المصدر: RT